Германия

Норвежец рассказал о том, как нудно оценивать свою игру.

Нападающий Эрлинг Холанд поделился мнением о своих выступлениях после перехода в дортмундскую Боруссию.

"Важно понимать, в какой ты форме находишься, насколько хорош клуб и люди, которые там работают, как они о тебе заботятся и помогают развиваться. Я вел переговоры с Зальцбургом и другими клубами. Вскоре мы поняли, что Зальцбург является лучшим вариантом для меня.

Мне нельзя себя переоценивать. Мне было важно всегда понимать, что у меня все получается, но существует много других хороших футболистов. Для меня важно понимать, что я не лучше, чем кажусь себе.

Чувствую себя замечательно, это словно сон. Но были игры, которые складывались не лучшим образом. Я рад, вокруг меня много хороших игроков, это только начало, впереди еще много интересного", – приводит слова Холанда издание Marca.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 11 поединков в футболке "шмелей", забив 12 голов и отдав 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Реал готов предложить Йовича в обмен на Холанда.

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