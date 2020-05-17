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Унион - Бавария, getty images
17 мая 2020, 23:39
Бавария в первом матче после возобновления Бундеслиги отправилась в гости к берлинскому Униону и набрала три очка.
В конце первой половины игры счет в матче открыл Роберт Левандовски, а уже под занавес встречи разрыв до двух мячей увеличил Павар.
Обзор матча:
Унион — Бавария 0:2
Голы: Левандовски, 40 (с пенальти), Павар, 80
Унион: Гикевич — Хюбнер, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Промель (Кроос, 85), Андрих (Гентер, 71), Ленц — Ингвартсен (Меес,81), Бюльтер (Райерсон, 85) — Уджа (Андерссон, 71)
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Алькантара — Мюллер (Кюизанс, 89), Горетцка (Коман, 71), Гнабри (Перишич, 85) — Левандовски
Предупреждения: Ленц, Шлоттербек — Дэвис