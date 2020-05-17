Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Бавария в первом матче после возобновления Бундеслиги отправилась в гости к берлинскому Униону и набрала три очка.

В конце первой половины игры счет в матче открыл Роберт Левандовски, а уже под занавес встречи разрыв до двух мячей увеличил Павар.

Обзор матча:

Унион — Бавария 0:2

Голы: Левандовски, 40 (с пенальти), Павар, 80

Унион: Гикевич — Хюбнер, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Промель (Кроос, 85), Андрих (Гентер, 71), Ленц — Ингвартсен (Меес,81), Бюльтер (Райерсон, 85) — Уджа (Андерссон, 71)

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Алькантара — Мюллер (Кюизанс, 89), Горетцка (Коман, 71), Гнабри (Перишич, 85) — Левандовски

Предупреждения: Ленц, Шлоттербек — Дэвис