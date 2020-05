После того, как Боруссия Д разгромила Шальке со счетом 4:0, Аксель Витсель решил добить "кобальтовых".

"Счет матча был заложен в названии соперника — Шальке 04", – написал бельгиец, пропускавший дерби из-за травмы, в своем Твиттере.

The scoreline is in the name 😉😂



Schalke 0-4 🖤💛