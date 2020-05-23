Германия

Байер уверенно обыграл конкурента в борьбе за путевки в Лигу чемпионов.

В 27-м туре чемпионата Германии Байер добыл победу в Менхенгладбахе над Боруссией и потеснил конкурента за место в зоне Лиги чемпионов с третьей строчки турнирной таблицы.

Главным героем матча стал Кай Хаверц, отличившийся дублем.

Боруссия М — Байер 1:3

Голы: Тюрам, 52 — Хаверц, 7, 58 (с пенальти), С. Бендер, 81

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Нойхаус, Штробль (Бенеш, 76) — Хоффман, Эмболо (Штиндль, 12), Тюрам (Вендт, 78) — Плеа

Байер: Градецки — Вайзер, Тапсоба, Драгович (Баумгартлингер, 81), Синкгравен — Арангис, С. Бендер — Беллараби (Бейли, 66), Демирбай, Диаби — Хаверц

Предупреждения: Бенсебаини — Диаби