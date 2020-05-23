Германия

Тренер Байера Петер Бос прокомментировал победу над Боруссией М.

По мнению Петера Боса, победа на выезде над непосредственным конкурентом повысила шансы Байера на место в зоне Лиги чемпионов.

"Это была важнейшая игра в свете борьбы за путевку в Лигу чемпионов, – сказал тренер Байера во время послематчевого флеш-интервью. – Мы с самого начала показали, в чем заключается наша цель, бесстрашно шли вперед и были вознаграждены".

"Теперь можно точно сказать, что наши футболисты знают, как надо играть, и полностью выполнили то, что от них требовали мы, тренеры".

Победа над Боруссией М позволила Байеру оттеснить соперника на четвертое место и подняться на третью строчку турнирной таблицы. В воскресенье, 24 мая, "фармацевтов" может опередить РБ Лейпциг, если обыграет на выезде Майнц.