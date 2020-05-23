Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Фрайбург в рамках 27-го тура чемпионата Германии принимал обитателя подвала турнирной таблицы — Вердер.

Тем не менее, гости не собирались так просто отдавать очки и открыли счет на 19 минуте усилиями Биттенкурта.

Фрайбург смог восстановить паритет в конце встречи, но взятие ворот было отменено из-за положения "вне игры".

Фрайбург — Вердер 0:1

Гол: Биттенкурт, 19

Фрайбург: Шволов — Шмид, Гульде, Кох, Гюнтер — Шаллаи (Квон Чхан Хун, 82), Хаберер (Абраши, 72), Хефлер, Грифо — Хелер, Петерсен

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Ланг, 82) — Фогт (Баргфреде, 35), Классен, Эггештайн — Биттенкурт (Бартельс, 64), Саргент (Осако, 64), Рашица (Зельке, 82)

Предупреждения: Фридль, Баргфреде

Удаление: Баргфреде, 88 (повторное предупреждение)