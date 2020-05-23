Германия

Аутсайдеры Бундеслиги смогли удивить своих противников.

Главный аутсайдер Бундеслиги Падерборн принимал на своем поле Хоффенхайм. Гости открыли счет еще на четвертой минуте усилиями Скова.

Падерборн долго с ответом не тянул и сравнял счет благодаря точному удару Србени уже на девятой минуте встречи. За оставшееся время команды так и не смогли изменить ситуацию в свою пользу.

Падерборн — Хоффенхайм 1:1

Голы: Србени, 9 — Сков, 4

Падерборн: Цингерле — Дрегер (Янс, 81), Хюнемайер, Шонлау, Коллинс — Василиадис (Ястрембски, 82), Гжасула, Антви-Аджей — Прегер (Сабири, 81), Србены (Золински, 76), Холтманн (Мамба, 65)

Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер, Пош — Руди (Гейгер, 76), Гриллич — Сков, Баумгартнер, Цубер (Даббур, 63) — Бебу (Байер, 76)

Предупреждения: Василиадис, Гжасула, Србени

Фрайбург принимал Вердер и собирался разжиться тремя баллами, чтобы продолжить борьбу за шестое еврокубковое место.

Тем не менее, бременцам очки были нужны не меньше. Гости смогли добиться своего благодаря единственному голу Биттенкурта.

Фрайбург — Вердер 0:1

Гол: Биттенкурт, 19

Фрайбург: Шволов — Шмид, Гульде, Кох, Гюнтер — Шаллаи (Квон Чхан Хун, 82), Хаберер (Абраши, 72), Хефлер, Грифо — Хелер, Петерсен

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Ланг, 82) — Фогт (Баргфреде, 35), Классен, Эггештайн — Биттенкурт (Бартельс, 64), Саргент (Осако, 64), Рашица (Зельке, 82)

Предупреждения: Фридль, Баргфреде

Удаление: Баргфреде, 88 (повторное предупреждение)