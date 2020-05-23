Польский нападающий пользуется отсутствием футбола в Италии.
Роберт Левандовски, getty images
23 мая 2020, 22:15
Роберт Левандовски отметился голом в поединке 27-го тура чемпионата Германии против Айнтрахта (5:2).
Взятие ворот стало для польского нападающего 27 в текущем розыгрыше чемпионата. Таким образом, Левандовски догнал Иммобиле в рейтинге лучших бомбардиров ТОП-5 лиг Европы, сообщает Gracenote Sports.
Футболисты делят первую строчку. Пока что непонятно, когда Иммобиле получит возможность "ответить" визави, ведь чемпионат в Италии пока что не имеет утвержденной даты перезапуска.
Напомним, что ранее Роберт Левандовски повторил достижение Герда Мюллера.