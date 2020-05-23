Германия

Польский нападающий пользуется отсутствием футбола в Италии.

Роберт Левандовски отметился голом в поединке 27-го тура чемпионата Германии против Айнтрахта (5:2).

Взятие ворот стало для польского нападающего 27 в текущем розыгрыше чемпионата. Таким образом, Левандовски догнал Иммобиле в рейтинге лучших бомбардиров ТОП-5 лиг Европы, сообщает Gracenote Sports.

Футболисты делят первую строчку. Пока что непонятно, когда Иммобиле получит возможность "ответить" визави, ведь чемпионат в Италии пока что не имеет утвержденной даты перезапуска.

Напомним, что ранее Роберт Левандовски повторил достижение Герда Мюллера.