Германия

Немецкий хавбек также высказался о победе над Айнтрахтом в результативном поединке.

В 27-м туре немецкой Бундеслиги Бавария устроила голевую феерию с Айнтрахтом, забив в ворота соперника пять мячей (5:2). Полузащитник мюнхенского гранда Леон Горецка поделился эмоциями от столь результативного матча, а также высказался о предстоящем противостоянии с дортмундской Боруссией.

"В первую очередь мы рады, что можем снова играть в футбол в соревновательных условиях. Айнтрахт был сложным соперником, они были упорны в единоборствах, игра была жаркой. Нам это помогло войти в режим борьбы. Для болельщиков это определенно была интересная игра".

"В моменте с моим голом стоит отметить мастерство Томаса Мюллера, который выполнил подачу не вслепую, а точно на меня. Потом я голенью отправил мяч в сетку. Я стараюсь угрожать воротам из полузащиты. Оба пропущенных после стандарта гола мы должны обсудить. После 3:2 Ману совершил великолепный сэйв".

"Против Дортмунда мы должны быть сосредоточены на все 100 процентов. Это один из тех матчей, что мы ждем с особым нетерпением", — приводит слова Горецки официальный сайт Баварии.

Напомним, матч Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен состоится 26 мая в 19:30 по киевскому времени. Представляем вашему вниманию видео голов и обзор поединка Бавария — Айнтрахт.