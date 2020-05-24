Германия

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер никогда ранее не забивал более 21-го мяча в чемпионате Германии.

В матче 27-го тура чемпионата Германии против Майнца форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер установил личный рекорд результативности в сезоне Бундеслиги.

Открыв счет в матче, Вернер забил свой 22-й мяч, но не остановился на достигнутом и забил еще два.

Теперь Тимо отстает от лучшего бомбардира Бундеслиги Роберта Левандовски лишь на три гола.

Ранее сообщалось, что свой рекорд результативности установил и РБ Лейпциг.