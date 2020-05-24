Германия 24 мая 2020, 18:15 Вернер установил личный рекорд результативности Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер никогда ранее не забивал более 21-го мяча в чемпионате Германии. Тимо Вернер (№11), Getty Images 24 мая 2020, 18:15 В матче 27-го тура чемпионата Германии против Майнца форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер установил личный рекорд результативности в сезоне Бундеслиги. Открыв счет в матче, Вернер забил свой 22-й мяч, но не остановился на достигнутом и забил еще два. Теперь Тимо отстает от лучшего бомбардира Бундеслиги Роберта Левандовски лишь на три гола. Ранее сообщалось, что свой рекорд результативности установил и РБ Лейпциг. Люди Тимо Вернер Команды Майнц РБ Лейпциг Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте