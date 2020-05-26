Германия

Football.ua анонсирует 28 тур чемпионата Германии.

Без никаких сомнений, главный поединок тура и, возможно, всей второй половины сезона, состоится на Сигнал Идуна Парк, где Боруссия в рамках Дер Классикер сразится с Баварией. О центральном матче поговорим отдельно, а сейчас стоит обратить внимание на остальные противостояния грядущего тура, каждое из которых несет свой турнирный интерес. Лейпциг постарается воспользоваться очной встречей лидеров, Гладбах совершит попытку вернуться на победный путь и многое другое.

28-й тур:

Байер — Вольфсбург

Вторник, 26 мая, БайАрена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Перед самым началом карантина Байер вклинился в борьбу за зону Лиги чемпионов, а сейчас команда Боша набрала настолько серьезных ход, что их, теоретически, и претендентами на серебряную салатницу можно считать. Тем не менее, первоначальной задачей для Леверкузена стоит считать сохранение места в топ-4, а для этого необходимо продолжать побеждать.

Как и в прошлом туре, соперник Байеру попался серьезный. Вольфсбург хоть и проиграл Дортмунду ранее, но сохранил за собой шестое место в таблице, так что мотивации команде Гласнера хватает в достатке. Но есть компонент, на который стоит обратить внимание — у "волков" хромает атака, да и травмированных хватает.

Ориентировочный состав:

Леверкузен: Градецки — Вайзер, С. Бендер, Тапсоба, Венделл — Арангуиз, Демирбай — Беллараби, Амири, Диаби — Хаверц

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийьон — Штеффен, Шлагер, Арнольд, Брекало — Вегхорст, Гинчек

Не сыграют: Герхардт, Уиллиам, Отавио, Мехмеди (Вольфсбург)

прогноз 2:1

Айнтрахт — Фрайбург

Вторник, 26 мая, Коммерцбанк Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Откровенно, текущий сезон Айнтрахт может записать себе как провальный. "Орлы" отстали от борьбы даже за шестое еврокубковое место, а сейчас находятся куда ближе к переходным поединкам за выживание. Неудачно складывается путь Айнтрахта и после возобновления чемпионата, ведь команда проиграла два поединка — против Баварии и Гладбаха.

У Фрайбурга задачи поинтереснее. "Грифов", пожалуй, можно считать главными конкурентами Вольфсбурга в гонке за топ-6, но команда Штрайха продолжает быть крайне нестабильной, а потому спрогнозировать их выступление довольно трудно.

Ориентировочные составы:

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Ильсанкер, Роде — Гачинович, Камада, Костич — Дост

Фрайбург: Шволов — Гульде, Линхарт, Хайнц — Шмидт, Абраши, Хефлер, Гюнтер — Саллай, Петерсен, Грифо

Не сыграют: Пасиенсия — Кюбнер

прогноз 1:1

Вердер — Боруссия М

Вторник, 26 мая, Везерштадион, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Луч надежды наконец зажегся в сердцах болельщиков Вердера, ведь их команда отпраздновала победу в прошлом туре, что несколько увеличило шансы бременцев сохранить прописку на будущем сезон в Бундеслиге. Теперь Вердеру предстоит развить успех против одного из лидеров чемпионата — Боруссии М. К слову, у Гладбаха будет дополнительная мотивация, так как "жеребцы" ранее проиграли прямому конкуренту, Байеру, выпав из топ-4. Очень интересный поединок, ведь оба коллектива практически не имеют права на ошибку с точки зрения своих турнирных задач.

Ориентировочный состав:

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойзандер, Аугустинссон — М. Эгшештайн, Баргфреде, Клаассен — Биттенкур, Сельке, Рашица

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль, Тюрам — Плеа

Не сыграют: Фуллкруг, Мовальд, Писарро — Эмболо, Штробль, Закария

прогноз 2:2

Лейпциг — Герта

Среда, 27 мая, Ред Булл Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

"Быки" довольно неоднозначно вышли из карантина, допустив домашнюю осечку против Фрайбурга, но туром после разгромив на выезде Майнц, забив пять безответных голов. Для Лейпцига победа над Гертой очень важна, ведь она приблизит их к лидерам, которые проведут очную встречу. Таким образом, три очка в игре против берлинцев лишь подогреют интригу в чемпионской гонке. У Герты, в свою очередь, ярких задач нет, а важно лишь как можно увереннее закончить сезон.

Ориентировочный состав:

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Сабитцер, Кампль, Анхелиньо — Нкунку, Вернер — Шик

Герта: Ярштайн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Скьелбред, Груйич — Люкебакио, Дарида, Кунья — Ибишевич

Не сыграют: Конате — Аскасибар, Калу, Штарк, Рекик, Вольф

прогноз 3:1

Хоффенхайм — Кельн

Среда, 27 мая, ПреЗеро Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Хоффенхайм также можно отнести в разряд команд, для которых сезон складывается довольно неоднозначно. Да, команда всего на три очка отстает от шестого места, но по большому счету, эти очки были наработаны еще много месяцев тому, а сейчас же "деревенские" с завидной регулярностью теряют пункты. Кельн наоборот, если первую половину сезона провел в статусе аутсайдера на дне турнирной таблицы, то со временем "козлы" сделали солидный рывок. Две последние игры Кельн завершил со счетом 2:2 — превосходный пример стабильности.

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Хюбнер, Цубер — Руди, Гриллич — Сков, Гейгер, Баумгартнер — Даббур

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Лейстнер, Каттербах — Схири, Гектор — Каинц, Ут, Якобс — Кордоба

Не сыграют: Белфодил, Крамарич — Риссе

прогноз 2:0

Фортуна — Шальке

Среда, 27 мая, Меркур ШпильАрена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Фортуна имеет одну задачу — не вылететь. Сейчас команда занимает место в зоне переходных матчей, и избежать этой участи также для Дюссельдорфа было бы очень кстати. После рестарта команда дважды сыграла вничью, но соперники были уровня примерно равного — Кельн и Падерборн.

Шальке хоть и считается коллективом на уровень выше, но дела у "кобальтовых" идут довольно таки удручающе. "Синие" уже уступили шестое место, проиграв два последних поединка с суммарным счетов 0:7. У Шальке серьезные проблемы с атакующей игрой, и матч против аутсайдера станет неплохим тестом для более именитых оппонентов.

Ориентировочные составы:

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Хоффманн, Гизельманн — Циммерманн, Штегер, Моралес, Бериша, Зутнер — Караман, Хеннингс

Шальке: Шуберт — Кенни, Сане, Настасич, Очипка — Калиджиури, МакКенни, Шопф — Матондо — Григорич, Раман

Не сыграют: Штеффен — Тодибо, Маскарель, Харит

прогноз 0:0

Аугсбург — Падерборн

Среда, 27 мая, ВВК Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Пожалуй, сейчас для Падерборна, который занимает последнее место в турнирной таблице, каждый поединок будет сродни финалу. Тем более, что Аугсбург хоть соперник и крепкий, но шанс зацепиться за очки у "черно-синих" определенно есть. "Фуггеры" подходят к противостоянию в хорошем настроении, разгромив ранее на выезде Шальке, а Падерборн после карантина не знал поражений — ничейные результаты против Фортуны и Хоффенхайма.

Ориентировочные составы:

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Едвай, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Саренрен Бази, Левен, Рихтер — Нидерлехнер

Падерборн: Цингерле — Янс, Штродиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прегер, Србени, Антви-Аджей

Не сыграют: Хан (Аугсбург)

прогноз 4:2

Унион — Майнц

Среда, 27 мая, Ан дер Альтен Форстерай, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Встреча команд из нижней половины турнирной таблицы. Теоретически, обе команды могут опуститься в зону переходных матчей или зону вылета, так что набранные очки против прямого конкурента станут отличным стимулом для дальнейших матчей. Кроме того, коллективы еще не побеждали после рестарта турнира, а значит победа будет иметь также важный психологический эффект.

Ориентировочные составы:

Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Майнц: Мюллер — Сент-Джаст, Брума, Ниахате — Баку, Баррейру, Латца, Мартин — Боэциус — Куайссон, Матета

Не сыграют: Беккер — Центнер

прогноз 0:1

Таблица: