Германия

Голкипер мюнхенцев прокомментировал успех своей команды.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер поделился своим мнением о победе над Боруссией Дортмунд (1:0) в 28-м туре Бундеслиги.

"Я очень рад, что мы одержали эту гостевую победу. Для нас это был важный матч. Когда играешь в гостях у Дортмунда, то мотивирован до самых кончиков волос. Сегодня по нам это было видно. Счет 1:0 не был настоящим преимуществом. Во втором тайме были моменты, когда дортмундцы оказывались в опасных зонах. Конечно, и мы упустили несколько моментов.

Теперь все зависит от нас. Мы одержали важную победу и послали всем важный сигнал!" – приводит слова Нойера официальный сайт клуба.

Напомним, что матч с Боруссией Д стал 400-м матчем для Нойера в Бундеслиге.