Германия

Игрок "шмелей" прокомментировал поражение от мюнхенского клуба.

Защитник Боруссии Дортмунд Матс Хуммельс прокомментировал поражение от Баварии (0:1) в 28-м туре Бундеслиги.

"Мы показали нормальную игру, но не хватило деталей. У нас были моменты, но это были не 100-процентные моменты. В этом все дело. Иногда исход таких матчей решают генаильные моменты. Сегодня это был момент Киммиха. Теперь все в руках Баварии. Мы отстаем на семь очков и все, что мы можем, так это только победить в своих матчах и надеяться, что Бавария оступится три раза в шести матчах", – приводит слова Хуммельса официальный сайт мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д проиграла дома в Бундеслиге "в сухую" впервые с 2015 года.