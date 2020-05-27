Германия

Хавбек рассказал о победе над "шмелями".

Полузащитник Баварии Йосуа Киммих прокомментировал результат матча с Боруссией Д в 28-м туре Бундеслиги.

Хавбек отличился единственным голом в поединке и принес "красным" минимальную победу.

"Теперь у нас хорошее преимущество над Дортмундом. Сегодня мы одержали невероятно важную победу. Дортмундцам психологически сейчас будет тяжело продолжать борьбу. Мы же должны подтвердить свой уровень в следующих матчах.

Игра была очень и очень интенсивной, нам нужно было постараться, чтобы взять три очка. Игра была довольно равной, особенно в первом тайме мы допустили много простых ошибок. Дортмунд играл очень смело", – приводит слова Нойера официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Киммих установил рекорд Баварии пробежал почти 14 км в матче с Боруссией Д.