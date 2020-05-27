Бавария минимально обыграла дортмундскую Боруссию и укрепила свое лидерство в турнирной таблице. 

В этом матче Йосуа Киммих пробежал 13,73 км и установил рекорд своей команды. Это лучший результат с того момента, как идет подсчет данной статистики — с сезона-2013/14. 

После победы над Боруссией, Бавария оторвалась от второго места на семь очков. 

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Боруссия Д — Бавария