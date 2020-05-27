Защитник мюнхенской команды побил рекорд своего клуба.
Йосуа Киммих, Getty Images
27 мая 2020, 01:35
Бавария минимально обыграла дортмундскую Боруссию и укрепила свое лидерство в турнирной таблице.
В этом матче Йосуа Киммих пробежал 13,73 км и установил рекорд своей команды. Это лучший результат с того момента, как идет подсчет данной статистики — с сезона-2013/14.
После победы над Боруссией, Бавария оторвалась от второго места на семь очков.
На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Боруссия Д — Бавария.