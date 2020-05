Бавария минимально обыграла дортмундскую Боруссию и укрепила свое лидерство в турнирной таблице.

В этом матче Йосуа Киммих пробежал 13,73 км и установил рекорд своей команды. Это лучший результат с того момента, как идет подсчет данной статистики — с сезона-2013/14.

13.73 — Joshua #Kimmich has run 13.73 kilometers in today's game against #BVB, setting a new record for a @FCBayernEN player since 2013-14, when tracking data were first measured. Powerhouse. #BVBFCB pic.twitter.com/yG58ayPdWd