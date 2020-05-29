Германия

Алехандро Камано рассказал о планах своего клиента на будущее.

Агент Ашрафа Хакими заверил, что защитник нацелен на то, чтобы выступать в футболке Реала.

"После окончания сезона он вернется в Реал. Посмотрим, что произойдет после этого. Он хочет играть в стартовом составе в каждом матче.

У нас замечательный диалог с Реалом. Главная цель Хакими – когда- то вновь играть за Реал, ведь для него это лучший клуб в мире", – приводит слова агента Marca.

На данный момент защитник выступает на правах аренды в Боруссии Дортмунд, где он провел 37 поединков и забил 7 голов.

Напомним, что Реал собирается использовать защитника в качестве части сделки по Эрлингу Холанду.