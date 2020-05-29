Германия

Норвежский нападающий пропустит следующий поединок Боруссии Д в Бундеслиге.

Эрлинг Холанд не поможет своей команде в поединке 29-го тур чемпионата Германии против Падерборна из-за повреждения, сообщает El Chiringuito.

Травму норвежский нападающий получил в предыдущем поединке против Баварии.

Боруссия Д идет на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующих мюнхенцев на семь баллов.

Холанд в этом сезоне провел 36 поединков, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами.