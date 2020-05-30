Германия

Немецкий специалист высказался о предстоящем матче с Фортуной.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Фортуны, который пройдет в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги.

"После нашего анализа я пришел к выводу, что они создают соперникам большие проблемы в построении конструктивной игры. Важно, чтобы мы действовали очень сосредоточенно, были на поле одной командой — каждый должен выложиться на максимум. У Фортуны хорошая команда, которая умеет играть в футбол, если ей это позволить. Мы должны помешать этому".

"График был относительно плотным в течение недели. Игра в Дортмунде была на уровне игры Лиги чемпионов, где встретились две лучшие команды друг против друга. Много сил было потрачено. Следующая неделя будет обычной, а затем нас ждет еще одна неделя в английском стиле. Таким образом, нагрузка такая же, как и в Лиге чемпионов", — заявил Флик на пресс-конференции.

Кроме того, немецкий специалист ясно дал понять, что сейчас сконцентрировал на выступлениях Баварии по внутренних турнирах, а не на Лиге чемпионов.

"Сейчас я сфокусирован на Бундеслиге, а затем на полуфинале Кубке Германии против Айнтрахта. До июня еще далеко", — добавил Ханси Флик.

Напомним, матч Бавария — Фортуна состоится 30 мая в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.