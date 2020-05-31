Германия

Наставник мюнхенцев прокомментировал победу команды.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился своим мнением о разгроме Фортуны (5:0) в матче 29-го тура Бундеслиги.

"Передо мной стоит цель провести успешный сезон. В Баварии ты всегда должен становиться чемпионом. Мы движемся к этой цели, но впереди остается еще несколько матчей. Сейчас мы находимся в хорошем положении.

После матча с Дортмундом сегодня для нас было важно показать, что команда не сбавит обороты. Это было заметно с самой первой секунды. Поэтому я очень и очень доволен игрой команды. Мы были очень агрессивны и не дали сопернику ни единого шанса. Видно, что в команде все подбадривают и мотивируют друг друга", – приводит слова Флика официальный сайт клуба.

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