Германия

Игрок "красных" прокомментировал победу в национальном первенстве.

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис поделился своим мнением о победе над Фортуной в 29-м туре Бундеслиги.

Канадский вингер отличился одним из голов и помог "красным" победить со счетом 5:0.

"Я наслаждаюсь футболом и стараюсь каждый день показывать лучшее, на что способен. После игры с Дортмундом сегодняшний матч сам по себе был сложным. Мы хотели сохранить настрой и взять три очка. Нам это удалось", – приводит слова Флика официальный сайт клуба.

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