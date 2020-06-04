Германия

"Шмели" признали поражение в чемпионской гонке.

Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк заявил, что чемпионская гонка в Бундеслиге подошла к концу.

"Я думаю, что все было уже сказано на прошлой неделе после матча с Баварией. С нашей точки зрения, судьба титула уже решена".

"Мы не верим, что Бавария упустит преимущество, они просто слишком хороши, нужно признать это. В настоящее время мы вторые и очень хотели бы закончить на этом месте", — сказал Цорк Bild.

Ранее спортдир "шмелей" объявил об уходе из команды полузащитника Марио Гетце.