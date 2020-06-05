Германия

Football.ua анонсирует поединки 30-го тура чемпионата Германии.

С каждым туром все отчетливее мы понимаем, как будет выглядеть итоговая турнирная таблица в Бундеслиге. К примеру, о том, что чемпионская интрига уже завершена, говорят даже в Боруссии Д, заявляя, что их цель — второе место. Но есть много других нерешенных вопросов. Кто станет лишним среди Лейпцига, Байера и Гладбаха в борьбе за зону Лиги чемпионов, кто сумеет избежать прямого вылета и кто же зацепиться за шестое еврокубковое место.

30-й тур:

Фрайбург — Боруссия М

Пятница, 5 июня, Шварцвальд, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

"Жеребцы" отчаянно сражаются за Лигу чемпионов на будущий сезон, и любая осечка в этой борьбу может быть фатальной. Особенно учитывая то, что впереди у команды Розе выездной матч против Баварии. Тем не менее, Фрайбург также нельзя отнести к легким оппонентам. У "грифов" есть свои турнирные задачи, и хозяева полны амбиций обыграть Гладбах, чтобы иметь шанс зацепиться за зону еврокубков. Очень интересный поединок, в котором не стоит преждевременно определять фаворита.

Ориентировочный состав:

Фрайбург: Шволов — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Грифо, Кох, Хефлер, Хелер — Петерсен, Вальдшмидт

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль, Тюрам — Плеа

Не сыграют: Гульде — Эмболо, Штробль, Закария, Джонсон

прогноз 2:1

Лейпциг — Падерборн

Суббота, 6 июня, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Календарь благоприятно расположен к "быкам". Пока конкуренты играют против серьезных соперников, Лейпцигу достался домашний поединок против Падерборна, безнадежно занимающего последнее место в турнирной таблице. И если гости сумеют зацепиться даже за ничью, то это будет сродни с сенсацией. С другой стороны, не обыграв Падерборн, Лейпциг поставит под удар свои амбиции. Кроме того, "черно-синие" очень неплохо выступают против грандов на выезде.

Ориентировочный состав:

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Нкунку, Сабитцер, Лаймер, Анхелиньо — Ольмо, Вернер — Шик

Падерборн: Цингерле — Дрегер, Хюнемайер, Штродиек, Коллинз — Прегер, Гьясула, Василиадис, Антви-Аджей — Србены, Мамба

Не сыграют: Конате, Поульсен (Лейпциг)

прогноз 4:0

Байер — Бавария

Суббота, 6 июня, БайАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Без сомнения, центральный поединок тура. Один из немногих оставшихся в чемпионате матчей, где, как кажется, Бавария имеет неплохие шансы потерять очки. Обеим командам мотивации в грядущей встрече будет хватать в достатке. Мюнхенцы, если наберут три очка, гарантировано оформят себе чемпионский титул в текущем сезоне. Возродится ли интрига, если команда Флика потерпит неудачу? Вопрос спорный.

Байеру же необходимо как минимум не проиграть, чтобы сохранять хорошие шансы на зону Лиги чемпионов. Более того, статистика говорит нам о том, что в двух последних поединках победителем выходили именно леверкузенцы, даже одолев Баварию в первом круге на Альянц Арене.

Ориентировочный состав:

Леверкузен: Градецки — Вайзер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен — Арангуиз, Демирбай — Беллараби, Амири, Диаби — Хаверц

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски

Не сыграют: Коутиньо, Зюле, Толиссо

прогноз 2:2

Айнтрахт — Майнц

Суббота, 6 июня, Коммерцбанк Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

"Орлы" под конец сезона решили наконец порадовать своих болельщиков, выиграв два последних матча в чемпионате. Вряд ли Айнтрахт сумеет навязать борьбу за шестое еврокубковое место, задача сейчас обстоит в том, чтобы как можно более достойно завершить первенство. А вот у Майнца есть вполне практические задания. "Карнавальники" застыли над зоной вылета, и любой неудачный результат в грядущих турах может отправить Майнц на дно таблицы.

Ориентировочный состав:

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — Чендлер, Ильсанкер, Роде, Костич — Камада — Дост, Сильва

Майнц: Мюллер — Брозински, Брума, Ниахате, Мартин — Баррейру, Кунде — Авоньйи, Боэциус, Куайссон — Матета

Не сыграют: Фернандес, Пасиенсия — Баку, Джи, Матета

прогноз 1:1

Фортуна — Хоффенхайм

Суббота, 6 июня, Меркур ШпильАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Важнейший поединок для обеих команд. Фортуна ведет отчаянную борьбу за выживание, желая избежать даже зоны переходных поединков. Хоффенхайм, в свою очередь, сражается с Вольфсбургом за Лигу Европы. "Деревенские" находятся в лучшей форме, но аутсайдер чемпионата имеет запредельную мотивацию, играя при этом в родных стенах. Более того, Фортуна обыграла не так давно дома Шальке.

Ориентировочный состав:

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Хоффманн, Гизельманн — Циммерманн, Штегер, Бодзек, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Хюбнер, Цубер — Руди, Гриллич — Сков, Баумгартнер, Бебу — Даббур

Не сыграют: Собботка, Штеффен — Белфодил

прогноз 0:3

Боруссия Д — Герта

Суббота, 6 июня, Сигнал Идуна Парк, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Дортмунд, признавший поражение в чемпионской гонке, нацелен как можно увереннее завершить сезон, закрепившись на втором месте в турнирной таблице. Даже если произойдет чудо, и Бавария начнет терять очки, то "шмелям", в свою очередь, необходимо не допускать ни единой осечки. Герта после рестарта — очень серьезный соперник. Берлинцы набрали десять из возможных 12 очков. Но стоит отметить, что против Боруссии Герта сыграет без ряда важный исполнителей.

Ориентировочный состав:

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Джан, Аканжи — Хакими, Витсель, Дилейни, Геррейро — Санчо, Азар, Брандт

Герта: Ярштайн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Миттельштадт — Скьельбред, Груйич — Люкебакио, Дарида, Дилросун — Ибишевич

Не сыграют: Дауд, Шульц, Загаду, Хуммельс, Ройс — Аскасибар, Кунья, Крафт, Платтенхарт, Калу, Вольф

прогноз 3:1

Вердер — Вольфсбург

Воскресенье, 7 июня, Везерштадион, 14:30. Прямая трансляция на Megogo

Для Вердера наступает решающий период сезона, когда каждый поединок будет для "зеленых" сродни финалу. Свой первый финал бременцы проведут дома против очень серьезного и мотивированного оппонента — Вольфсбурга. У "волков" свои важные задачи — сохранить за собой шестое место, которое позволит вновь принять участие в Лиге Европы.

Ориентировочный состав:

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойзандер, Аугустинссон — М. Эггештайн, Фогт, Клаассен — Биттенкур, Сарджент, Рашица

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Герхардт — Шлагер, Арнольд — Брекало, Мехмеди, Виктор — Вегхорст

Не сыграют: Мовальд, Пизарро, Шахин — Отавио, Штеффен

прогноз 2:0

Унион — Шальке

Воскресенье, 7 июня, Ан дер Альтен Форстерай, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Поединок команд, которые очень неудачно вошли в чемпионат после рестарта. И если от Униона особых ожиданий и не было, то Шальке просто поражает неудачными результатами — четыре поражения кряду и всего один забитый гол. "Синим" необходимо набирать очки не столь с турнирной, как с психологической точки зрения. Кроме того, менеджер "кобальтовых" Давид Вагнер также заинтересован в удачных результатах своей команды, ведь все чаще звучит информация о том, что тренера скоро отправят в отставку.

Ориентировочные составы:

Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Шальке: Нюбель — Кабак, Сане, Настасич — Кенни, Бужеллаб, Шепф, Очипка — Калиджиури, Бургшталлер, Раман

Не сыграют: Беккер, Польтер, Рийерсон — Харит, Маккенни, Сердар

прогноз 0:1

Аугсбург — Кельн

Воскресенье, 7 июня, ВВК Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Матч середняков турнирной таблицы, задачи для которых — как можно дальше от зоны вылета завершить Бундеслигу. После возобновления чемпионата, Аугсбург играет несколько увереннее, в отличии от Кельна, который все еще не знал вкуса побед. Тем не менее, соперники абсолютно равны, но "фуггерам" очки необходимы больше, ведь команда довольно близка к зоне переходных поединков.

Ориентировочные составы:

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Едвай, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Левен, Варгас — Нидерлехнер

Кельн: Хорн — Эхизибу, Лейстнер, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Каинц, Ут, Якобс — Кордова

Не сыграют: Гифер — Борнов, Дрекслер

прогноз 3:0

Таблица: