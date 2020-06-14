Германия

Главный тренер Баварии прокомментировал поединок против Боруссии М.

Ханси Флик посетовал на то, что напряженный график забрал у его команды много сил, а также отметил, что уже в следующем туре хотел бы решить вопрос чемпионства.

"Это была тяжелая работа. Мы знали заранее, что нам придется сделать некоторые кадровые перестановки. Это было важно, особенно после кубкового матча посреди недели. У Гладбаха была неделя для восстановления. Такой напряженный сезон забирает у каждой команды все силы.

Я счастлив, что мы победили и сохранили отрыв от второго места. В Бремене мы хотим решить вопрос чемпионства и продолжить победную серию", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария — Боруссия М.