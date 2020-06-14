Германия

Автогол Шальке позволил Байеру подняться в зону Лиги чемпионов.

В матче 31-го тура чемпионата Германии автогол защитника Шальке Хуана Миранды позволил Байеру уйти от поражения.

Этот автогол стал 9-м для Байера в нынешнем сезоне, и по этому показателю "фармацевты" являются лидерами среди всех команд пяти ведущих европейских чемпионатов — сообщает ОРТА.

Благодаря одному очку, завоеванному в Гельзенкирхене, Байер опередил в турнирной таблице Боруссию М и поднялся в зону Лиги чемпионов, заняв четвертую строчку.