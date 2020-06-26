Германия

Норвежец не планирует менять прописку.

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд высказал свое мнение о слухах, которые связывают его с другими клубами.

"Я не думаю о будущем, я живу настоящим и решаю, что лучше для моей карьеры в каждый конкретный момент. Поэтому я присоединился к Дортмунду зимой с большой уверенностью".

"Это одна из лучших команд в мире, я подписал длительный контракт и практически только приехал. Так что теперь я вообще не думаю об уходе", — сказал Холанд Funke Media Group.

Ранее сообщалось, что норвежский футболист находится среди игроков, которые претендуют на звание лучшего в Бундеслиге.