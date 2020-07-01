Германия

К 120-летию клуба "жеребцы" подготовили особенную форму.

Компания Puma разработала новую форму для Боруссии М, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21 — сообщил официальный сайт клуба.

Поскольку 1 августа 2020 года клубу исполнится 120 лет, главным новым элементом формы, выдержанной в традиционных цветах, будет соответствующая надпись.

По итогам сезона-2019/20 "жеребцы" заняли четвертое место и выступят в Лиге чемпионов.

Ранее новую форму на сезон-2020/21 представила Боруссия из Дортмунда.