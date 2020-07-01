К 120-летию клуба "жеребцы" подготовили особенную форму.
Фото ФК Боруссия М
01 июля 2020, 18:13
Компания Puma разработала новую форму для Боруссии М, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21 — сообщил официальный сайт клуба.
Поскольку 1 августа 2020 года клубу исполнится 120 лет, главным новым элементом формы, выдержанной в традиционных цветах, будет соответствующая надпись.
По итогам сезона-2019/20 "жеребцы" заняли четвертое место и выступят в Лиге чемпионов.
Ранее новую форму на сезон-2020/21 представила Боруссия из Дортмунда.