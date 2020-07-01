Германия

Оставшись во второй Бундеслиге, Гамбург не сможет выкупить арендованных Адриана Файна, Мартина Харника, Джоэля Похьяпало, Джордана Байера и Луи Шауба.

Упустив в последнем туре первенства второй Бундеслиги шанс на попадание в плей-офф за повышение в классе, Гамбург потерял возможность выкупить пятерых футболистов — сообщил официальный сайт "красноштанников".

В Баварию вернется Адриан Файн (33 матча за Гамбург в сезоне-2019/20, 1 гол, 4 ассиста), в Вердер — Мартин Харник (25, 3, 2), В Байер — Джоэль Похьяпало (14, 0, 0), в Кельн — Луи Шауб (12, 1, 0) и в Боруссию М — Джордан Байер (13, 0, 0).

Впрочем, руководство клуба не исключает, что с кем-то из этой пятерки будет заключено арендное соглашение на следующий сезон.

В итоговой турнирной таблице Гамбург занял четвертое место, на одно очко отстав от Хайденхайма, который сыграет с Вердером за место в высшем дивизионе. При этом, что особенно обидно для "красноштанников", в последнем туре Хайденхайм был разгромлен Арминией (0:3), но в то же время Гамбург дома был унижен Зандхаузеном (1:5), который финишировал 10-м.