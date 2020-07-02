В новом сезоне немецкий вингер будет выступать за мюнхенский клуб.
ЛЕРОЙ САНЕ, GETTY IMAGES
02 июля 2020, 18:57
Лерой Сане уже стал игроком Баварии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, 24-летний футболист подписал контракт на пять лет. Ожидается, что Манчестер Сити получит за своего футболиста примерно 41 миллион фунтов и бонусы.
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Соглашение Сане с Сити было рассчитано до 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне Лерой провел лишь один матч за клуб в АПЛ – он не играл из-за серьезной травмы.