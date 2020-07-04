Германия

Главный тренер мюнхенцев опасается "фармацевтов".

Ханс-Дитер Флик остался доволен подготовкой своей команды к матчу против Байера в финале Кубка Германии, а также выразил понимание того, что соперник может быть очень опасен.

"Я доволен работой команды на тренировках в течение недели. Настрой, качество и интенсивность мне очень понравились. Это хорошие предпосылки, это придает нам определенную уверенность. Но мы будем играть против команды, которая за счет своих сильных сторон может сделать нам больно. Мы должны подойти к матчу с полной концентрацией.

Мы знаем, что соперник располагает очень быстрыми футболистами. Мы на это настроились, в матче в Леверкузене все сработало хорошо, и поэтому я настроен оптимистично и думаю, что завтра у нас все получится. Это финал и это нечто особенное. Матч совершенно точно не будет таким, как в чемпионате. Именно по этой причине я выберу другие слова при обращении к команде", — приводит слова Флика официальный сайт мюнхенцев.

Матч Байер — Бавария состоится в субботу, 4-го июля, в 21:00. На Football.ua буде доступна текстовая онлайн-трансляция.