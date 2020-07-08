Германия

"Шмели" определились со стоимостью футболиста.

Боруссия Дортмунд планирует продать полузащитника Андре Шюррле этим летом, сообщает Ruhr24.

Немецкий клуб не рассчитывает на вингера и готов отпустить его за 2 миллиона евро. Действующий контракт футболиста со "шмелями" рассчитан до июня 2021 года.

Шюррле перешел в Боруссию Д летом 2016-го из Вольфсбурга за 30 млн евро. В этом сезоне 29-летний игрок выступал на правах аренды в Спартаке, но покинул клуб после начала пандемии.

Ранее сообщалось, что в подписании Шюррле заинтересован Беневенто.