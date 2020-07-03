"Шмели" пополнят ряды молодым хавбеком.
Джуд Беллингэм, getty images
03 июля 2020, 13:59
Дортмундская Боруссия практически завершила трансфер полузащитника Джуда Беллингэма из Бирмингема, сообщает Bild.
По данным источника, "шмели" заплатят английскому клубу за 17-летнего футболиста 20 миллионов фунтов. Отмечается, что немцы сумели обойти в гонке за игроком Манчестер Юнайтед.
Ранее СМИ сообщали, что Боруссия достигла соглашения о личных условиях с самим хавбеком.
В текущем сезоне Джуд Беллингэм провел на клубом уровне 35 поединков во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал три результативные передачи