Германия

Вингер доволен стартом работы в Мюнхене.

Крайний полузащитник Баварии Лерой Сане дал свой комментарий после первой тренировки в стане мюнхенского клуба.

"Это было очень хорошо. Мы работали в небольшой группе вместе с Никласом Зюле Было здорово снова выйти на поле, проведя на тренировочном поле мое первое занятие", — цитирует Сане Goal.

Напомним, немецкий вингер поставил подпись под пятилетним контрактом с "красными", который рассчитан до июня 2025 года. Сумма трансфера, Ориентировочно, составила 49 миллионов евро.

Ранее футболист высказал свое мнение о прошедших выступлениях в футболке Манчестер Сити.