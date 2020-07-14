Вингер доволен стартом работы в Мюнхене.
Лерой Сане, getty images
14 июля 2020, 10:29
Крайний полузащитник Баварии Лерой Сане дал свой комментарий после первой тренировки в стане мюнхенского клуба.
"Это было очень хорошо. Мы работали в небольшой группе вместе с Никласом Зюле Было здорово снова выйти на поле, проведя на тренировочном поле мое первое занятие", — цитирует Сане Goal.
Напомним, немецкий вингер поставил подпись под пятилетним контрактом с "красными", который рассчитан до июня 2025 года. Сумма трансфера, Ориентировочно, составила 49 миллионов евро.
Ранее футболист высказал свое мнение о прошедших выступлениях в футболке Манчестер Сити.