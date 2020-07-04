Германия

Вингер Баварии поблагодарил свой предыдущий клуб.

Лерой Сане обратился со словами благодарности к игрокам, тренерам и болельщикам Манчестер Сити после перехода в Баварию.

"Прежде всего, спасибо вам, "горожане"! Спасибо за такое прекрасное время вместе и за всю поддержку в течение последних четырех лет. Это был насыщенный и очень успешный период, который я никогда не забуду. Мы победили во множестве матчей, забили кучу мячей, побили парочку рекордов и завоевали семь трофеев вместе", — написал Лерой в Твиттере.

"Спасибо за все болельщикам, тренерам и товарищам по команде! Я всегда буду вспоминать эти времена с радостью и гордостью. Также спасибо тренеру [Пепу Гвардиоле], который сделал меня лучшим футболистом. Во многом благодаря ему я стал Лучшим молодым игроком АПЛ в 2018 году. Я многому научился и горжусь, что был частью этого приключения".

Лерой будет играть за Баварию под 10-м номером. Отметим, что теперь болельщикам мюнхенцев не стоит ждать этим летом Кая Хаверца из Байера – гендиректор клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил, что "красные" не могут позволить себе этот трансфер по финансовым причинам.