Германия

За счет продажи Милота Рашицы Вердер рассчитывает расплатиться с долгами.

Хотя Вердер сохранил прописку в первой Бундеслиге, "музыкантам" придется расстаться минимум с одним из своих лидеров — сообщает Bild.

Продажа атакующего полузащитника Милота Рашицы — уже вопрос решенный, однако руководство Вердера ждет предложения, которое могло бы решить финансовые проблемы клуба.

Дефицит бюджета бременцев составляет 30 миллионов евро, и без его устранения клуб ждут серьезные финансовые проблемы, вплоть до банкротства.

На Рашицу претендентов хватает, однако тот же РБ Лейпциг, которого называют главным претендентом, предлагает лишь 15 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов. Так что, возможно, Вердеру придется продать двух игроков.

В сезоне-2019/20 Рашица провел в составе Вердера 30 матчей в чемпионате (8 голов) и 4 в Кубке Германии (0).