Германия

Немецкий хавбек займется поисками нового клуба.

Боруссия Дортмунд предоставила полузащитнику Андре Шюррле статус свободного агента, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Стороны приняли решение по обоюдному согласию расторгнуть контракт, который был рассчитан до июня 2021 года.

Шюррле перешел в Боруссию Д летом 2016-го из Вольфсбурга за 30 млн евро. В завершившемся сезоне 29-летний игрок выступал на правах аренды в Спартаке, но покинул клуб после начала пандемии.

Всего же в составе "шмелей" немецкий полузащитник провел 51 поединок и забил 8 голов.

Ранее сообщалось, что в подписании Шюррле заинтересован Беневенто.