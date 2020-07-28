Германия

Вратарь Хоффенхайма Грегор Кобель продолжит карьеру в Штутгарте.

Бывший вратарь молодежной сборной (U-21) Швейцарии и Хоффенхайма стал полноценным игроком Штутгарта — сообщил официальный сайт новичка Первой бундеслиги.

22-летний швейцарец провел сезон-2019/20 в Штутгарте на правах аренды из Хоффенхайма, сыграв 31 матч, 10 из которых были "сухими".

Финансовые условия сделки не разглашаются, но Transfermarkt сообщает о 4 миллионах евро. Контракт со Штутгартом Кобель подписал до 30 июня 2024 года.

За свою карьеру воспитанник Грассхоппера выступал за Хоффенхайм (6 матчей) и Аугсбург (17).

Ранее сообщалось, что Штутгарт подписал Антона.