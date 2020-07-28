Вратарь Хоффенхайма Грегор Кобель продолжит карьеру в Штутгарте.
Грегор Кобель, фото ФК Штутгарт
28 июля 2020, 22:15
Бывший вратарь молодежной сборной (U-21) Швейцарии и Хоффенхайма стал полноценным игроком Штутгарта — сообщил официальный сайт новичка Первой бундеслиги.
22-летний швейцарец провел сезон-2019/20 в Штутгарте на правах аренды из Хоффенхайма, сыграв 31 матч, 10 из которых были "сухими".
Финансовые условия сделки не разглашаются, но Transfermarkt сообщает о 4 миллионах евро. Контракт со Штутгартом Кобель подписал до 30 июня 2024 года.
За свою карьеру воспитанник Грассхоппера выступал за Хоффенхайм (6 матчей) и Аугсбург (17).
Ранее сообщалось, что Штутгарт подписал Антона.