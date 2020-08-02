Германия

Бывший нападающий Баварии и сборной Германии Сандро Вагнер повесил бутсы на гвоздь.

Нападающий Сандро Вагнер решил завершить карьеру игрока и стать тренером — сообщил официальный сайт Бундеслиги.

"Я благодарен футболу за ту яркую жизнь, которую он позволил мне прожить, – сказал 32-летний форвард. – Я достиг всего, о чем мечтал. Многие клубы Бундеслиги предлагали мне продолжить карьеру, но я решил, что в сентябре начну обучение на тренерских курсах и следующим летом планирую вернуться в футбол в новом качестве".

Вагнер выступал за Баварию (двукратный чемпион Германии, обладатель Суперкубка Германии и Кубка лиги, 38 матчей во всех турнирах, 11 голов), Дуйсбург (39, 14), Вердер (36, 5), Кайзерслаутерн (11, 0), Герту (75, 8), Дармштадт (34, 15), Хоффенхайм (50, 18) и Тяньцзинь Тэда (26, 12), который покинул в июле 2020 года по семейным обстоятельствам.

Сандро провел 8 матчей в составе национальной сборной Германии (5 голов) и выиграл Кубок конфедераций 2017 года.

Вагнер стал третьим экс-игроком сборной Германии, который за последние несколько недель объявил о завершении карьеры в относительно молодом возрасте после Андре Шюррле и Бенедикта Хеведеса.