Германия

Почетный президент мюнхенцев описал разницу между главными клубами Германии.

Ули Хенесс раскритиковал трансферную политику дортмундской Боруссии, которая активно перепродает талантливых игроков после того, как они раскрываются в Германии.

"Если Дортмунд покупает очень талантливого футболиста, и он хорошо играет, то через пару месяцев вы услышите из клуба или извне, что этот игрок будет продан", — заявил Хенесс Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Как футболист может впитать ДНК клуба на 100%, если он ощущает себя товаром на продажу? У нас такого нет. Бавария покупает футболистов для себя, а не для продажи".

На данный момент Боруссия находится на продвинутой стадии переговоров по продаже в МЮ очередного своего таланта, Джейдона Санчо.