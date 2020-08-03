Германия

В Дортмунде остались недовольны высказываниями почетного президента Баварии об их клубе.

Ули Хенесс в своем интервью FAZ отметил, что "Бавария покупает игроков для себя, а Боруссия Дортмунд – для продажи" и назвал такую политику "шмелей" неразумной.

Согласно последнему годовому отчету Немецкого футбольного союза, оборот Баварии составляет 713 млн евро в год, а занимающей второе место Борусии Дортмунд – 476 млн евро.

"Суждения Хенесса я считаю весьма высокомерными. Если у вас на 250 млн евро больше ежегодно – можно вонять с полными штанами", — цитирует спортивного директора дортмундской Боруссии Михаэля Цорка Spiegel со ссылкой на телеканал Sport1.

Финансовая пропасть находит свое отображение и в турнирной таблице: Бавария выиграла чемпионат Германии уже восемь раз подряд, в сезоне-19/20 опередив Боруссию на 13 очков.