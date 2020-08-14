Тахит Чонг сезон-2020/21 проведет в Бундеслиге.
Тахит Чонг, Getty Images
14 августа 2020, 00:22
Вердер и Манчестер Юнайтед все-таки смогли договориться об аренде Тахита Чонга — уверяет Bild.
Ранее камнем преткновения в переговорах было требование МЮ, чтобы Вердер полностью выплачивал зарплату 20-летнего голландца (2,8 миллиона евро в год), но затем манкунианцы его сняли.
Если не произойден ничего экстраординарного, в пятницу, 14 августа, Чонг будет официально представлен в качестве игрока Вердера.
Недавно Чонг продлил контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2022 года.
За два сезона в Манчестер Юнайтед воспитанник Фейеноорда сыграл 16 матчей за первую команду (0 голов) и 4 — за "молодежку" (2 гола).