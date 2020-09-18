Нападающему Баварии Роберту Левандовски вменяют в вину присвоение 9 миллионов евро.
Роберт Левандовски, Getty Images
18 сентября 2020, 21:59
На героя сезона-2019/20 Роберта Левандовски в Варшаве подали в суд — стало известно Der Spiegel.
Бывший советник нападающего Баварии Цезарий Кухарски подал гражданский иск против компании Левандовски RL Management в экономический отдел окружного суда Варшавы.
По утверждению Кухарски, Роберт и его жена Анна использовали счета компании в личных целях, незаконно выведя с них 39 миллионов польских злотых (9 миллионов евро).
В комментарии изданию сам Левандовски заявил, что ему ничего не известно об иске и заведенном деле.