Германия

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших голов из чемпионата Германии.

В минувший уикенд в Германии стартовал очередной сезон в Бундеслиге, и стартовый тур подарил много зрелищных матчей и забитых голов.

Официальный YouTube-канал Бундеслиги предлагает к просмотру пять лучших голов первого тура. В эту подборку вошли забитые мячи в исполнении форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда, игроков Баварии Джамала Мусиалы и Сержа Гнабри и других.



Ранее сообщалось, что Мусиала стал самым молодым автором гола в истории Баварии.