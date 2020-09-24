Предлагаем вашему вниманию подборку лучших голов из чемпионата Германии.
Игроки Баварии празднуют победу над Шальке, Getty Images
24 сентября 2020, 07:11
В минувший уикенд в Германии стартовал очередной сезон в Бундеслиге, и стартовый тур подарил много зрелищных матчей и забитых голов.
Официальный YouTube-канал Бундеслиги предлагает к просмотру пять лучших голов первого тура. В эту подборку вошли забитые мячи в исполнении форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда, игроков Баварии Джамала Мусиалы и Сержа Гнабри и других.
Ранее сообщалось, что Мусиала стал самым молодым автором гола в истории Баварии.