Флик: Пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа

Германия

Тренер прокомментировал встречу против Севильи.

Главный тренер Баварии Ханси Флик дал свою оценку финальному поединку за Суперкубок УЕФА, в котором его команда одолела Севилью (2:1).

"У нас ушло 15 минут на то, чтобы нормально влиться в игру. Было очень приятно наблюдать, как моя команда старается выправить положение, делает это на характере. В итоге пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа", — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Ранее свое мнение о матче высказал и главный тренер Севильи Хулен Лопетеги, заявив, что он остался доволен своей командой.