Германия

Вингер завершает процесс восстановления.

Полузащитник Баварии Лерой Сане вернулся к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает издание Kicker.

Вингер получил повреждение колена во встрече с Гертой (4:3) и не смог отправиться в расположение сборной Германии. Теперь же 24-летний игрок вернулся к тренировкам и начал беговые упражнения.

В этом сезоне полузащитник провел 3 поединка в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Сане может вернуться после паузы на международные матчи.