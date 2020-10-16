Германия

Менеджер рассказал о ситуации с вингером.

Главный тренер Баварии Ханси Флик рассказал, как проходит восстановление полузащитника команды Лероя Сане.

"Я не могу сказать, когда это будет точно, когда он вернется. Его форма выглядит очень хорошо. Он тренируется".

"Прежде всего, требуется очень тщательная диагностика, чтобы увидеть, действительно ли проблема в коленном суставе, из-за которой произошел разрыв крестообразной связки", — цитирует Флика Goal.

Ранее немецкий специалист высказал свое мнение о новичках команды, которые прибыли в межсезонье.