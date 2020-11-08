Защитник дортмундцев дал комментарий после матча.
Бавария в рамках центрального поединка тура чемпионата Германии обыграла Боруссию Д на выезде со счетом 3:2.
Матс Хуммельс считает, что его команде не хватило везения и хладнокровия у чужих ворот.
"Нам не хватило хладнокровия у чужих ворот. Мы не доминировали в матче. Но я считаю, что сегодня удача была не на нашей стороне. У нас было много отличных голевых моментов, которые мы не реализовали.
Это была открытая игра. Сейчас Бавария очень сильна в атаке и очень открыта в обороне. Удача и невезение в топ-матчах всегда идут рука об руку", — приводит слова защитника официальный сайт мюнхенцев.
Отметим, что Давид Алаба в данном поединке смог установить уникальный рекорд Бундеслиги.