Германия

Немецкий полузащитник вошел в топ-5 игроков клуба по числу проведенных игр.

Футболист мюнхенской Баварии Томас Мюллер стал пятым игроком в истории клуба по количеству сыгранных матчей.

Поединок 8-го тура немецкой Бундеслиги против Вердера, в котором баварцы потеряли очки, сыграв вничью (1:1), стал для 31-летнего Мюллера 549-ой игрой в футболке чемпиона Германии.

Таким образом, немец вышел на пятое место в истории клуба по этому показателю. Опережают Томаса Мюллера легенды Баварии, среди которых Оливер Канн, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и Зепп Майер. Последний — занимает первую строчку в рейтинге, проведя в составе мюнхенского клуба рекордные 700 поединков.

Томас Мюллер стал игроком молодежной команды Баварии еще в далеком сезоне 2000/2001, а с 2009 года начал выступать за первую команду мюнхенцев.

Вместе с Баварией футболист 9 раз становился чемпионом Германии, по 6 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды побеждал в Лиге Чемпионов и становился обладателем Суперкубка УЕФА и один раз выигрывал Клубный чемпионат мира.

Свой следующий матч мюнхенская Бавария проведет в среду, 25 ноября, когда в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов сыграет против Зальцбурга.

Ранее Томас Мюллер заявлял, что сейчас Бавария практически неудержима.