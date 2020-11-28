Кельн неожиданно обыграл фаворита на выезде.
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28 ноября 2020, 22:31
В девятом туре чемпионата Германии Кельн сотворил настоящую сенсацию, минимально обыграв Боруссию Д.
После серии неудач "козлы", претендующие на понижение в классе, не только покинули зону вылета, но и внесли изменения в раскладах битвы за чемпионство.
Вашему вниманию видео лучших моментов матча:
Боруссия Д — Кельн 1:2
Голы: Азар, 74 — Шкири, 9, 60
Боруссия Д: Бюрки - Пасслак (Рейна, 67), Хуммельс, Аканджи, Менье (Азар, 61) — Джан, Санчо, Брандт (Мукоко, 68), Витцель, Ройс — Холанд.
Кельн: Хорн — Борно, Чихос (Хорн, 66), Честич — Шкири, Дуда, Реджбечай (Дрекслер, 75), Озджан, Тильманн (Эхизибуэ, 90) — Вольф, Якобс.
Предупреждения: Джан — Шкири, Якобс.