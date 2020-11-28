Германия

Кельн неожиданно обыграл фаворита на выезде.

В девятом туре чемпионата Германии Кельн сотворил настоящую сенсацию, минимально обыграв Боруссию Д.

После серии неудач "козлы", претендующие на понижение в классе, не только покинули зону вылета, но и внесли изменения в раскладах битвы за чемпионство.

Вашему вниманию видео лучших моментов матча:

Боруссия Д — Кельн 1:2

Голы: Азар, 74 — Шкири, 9, 60

Боруссия Д: Бюрки - Пасслак (Рейна, 67), Хуммельс, Аканджи, Менье (Азар, 61) — Джан, Санчо, Брандт (Мукоко, 68), Витцель, Ройс — Холанд.

Кельн: Хорн — Борно, Чихос (Хорн, 66), Честич — Шкири, Дуда, Реджбечай (Дрекслер, 75), Озджан, Тильманн (Эхизибуэ, 90) — Вольф, Якобс.

Предупреждения: Джан — Шкири, Якобс.