"Козлы" удержали победу над грозным соперником.
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28 ноября 2020, 18:28
Боруссия Д принимала Кельн на своем поле в рамках поединка девятого тура чемпионата Германии. Гости неожиданно открыли счет в начале матча усилиями Шкири.
Удвоить преимущество гости смогли на исходе часа игры. Боруссия Д отквитала один гол благодаря точному удар Торгана Азара, но на большее ее не хватило.
Отметим, что Кельн впервые в истории пропустил в двадцати поединках кряду.
Боруссия Д — Кельн 1:2
Голы: Азар, 74 — Шкири, 9, 60
Боруссия Д: Бюрки - Пасслак (Рейна, 67), Хуммельс, Аканджи, Менье (Азар, 61) — Джан, Санчо, Брандт (Мукоко, 68), Витцель, Ройс — Холанд.
Кельн: Хорн — Борнаув, Чихос (Хорн, 66), Честич — Шкири, Дуда, Реджбечай (Дрекслер, 75), Озджан, Тильманн (Эхизибуэ, 90) — Вольф, Якобс.
Предупреждения: Джан — Шкири, Якобс.