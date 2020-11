Боруссия Д принимала Кельн на своем поле в рамках поединка девятого тура чемпионата Германии. Гости неожиданно открыли счет в начале матча усилиями Шкири.

Удвоить преимущество гости смогли на исходе часа игры. Боруссия Д отквитала один гол благодаря точному удар Торгана Азара, но на большее ее не хватило.

Отметим, что Кельн впервые в истории пропустил в двадцати поединках кряду.

😢 — Köln fail to keep a clean sheet in 20 consecutive Bundesliga matches for the 1st time in the club's history. They had a run of 19 Bundesliga matches without a clean sheet from April to November 1974. #BVBKOE #Bundesliga pic.twitter.com/Vkx0Bw6rmQ