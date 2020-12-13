Германия

Специалист имеет возможность проявить себя.

Дортмундская Боруссия после разгромного поражения от Штутгарта (5:1) лишилась главного тренера Люсьена Фавра.

Исполнять его обязанности будет 38-летний специалист Эдин Трезич, который работал в клубе с 2018 года и помогал Фавру.

Подготовка к выездной игре Бундеслиги против Вердера, которая состоится во вторник, 15-го декабря, началась в воскресенье под руководством нового наставника.

Помимо Боруссии Трезич имеет опыт работы в турецком Бешикташе и английском Вест Хэме. Помогать ему будут Себастьян Гепперт и Отто Аддо, которые ранее были в тренерских штабах юношеских команд.

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